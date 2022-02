Le service Environnement de la Police Boraine a mené hier, en collaboration avec des représentants de l’ONEM et du SPF Economie, des contrôles sur des chantiers et dans le carwash situé rue de Valenciennes à Boussu. 10 policiers étaient engagés et représentaient le Service Environnement, la Brigade Anti-Criminalité, le service Intervention et les Commissariats de Quartier.

Sur les deux chantiers, aucune infraction n’a été constatée mais des vérifications "urbanistiques" doivent être faites concernant le permis d’urbanisme d’un chantier. Un PV ONEM, pour travail à temps partiel, a été dressé au carwash de Boussu tout comme un rapport rédigé pour des cotisations qui ne sont en ordre. SPF Economie a également dressé un PV. Au vu de certains éléments découverts sur place, des vérifications doivent encore être menées concernant le permis d’environnement et l’urbanisme.

Hier midi, pendant qu’un chauffeur livrait un colis, un passant a profité de son absence pour voler sa camionnette de livraison à Saint-Ghislain. La victime, bien décidée à récupérer son bien, s’est mise à poursuivre son voleur avec l’aide d’un automobiliste qui passait par là.

"Une poursuite menée à une vitesse réduite puisque l’apprenti voleur avait oublié d’enlever le frein à main", indique la zone de Police Boraine. "Tout au long de la poursuite, la victime est restée en contact avec nos services pour nous signaler les directions empruntées par son véhicule. C’est ainsi que nos équipes n’ont eu aucune peine à mettre la main sur le voleur occupé de décharger les colis se trouvant dans la camionnette pour les mettre dans son garage."

L’homme bien connu des services de police a été immédiatement privé de liberté et ramené dans les locaux de la police boraine. 13 PV ont été rédigés dans le cadre de ce vol dont alcoolémie au volant, conduite en dépit d’une déchéance du droit de conduire et non-respect des mesures probatoires.