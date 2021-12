Le but étant d’éviter vols et braquages en cette période de fin d’année.

Comme chaque année, la campagne BOB bat son plein durant la période des fêtes de fin d’année. Malgré tout, les contrôles d’alcoolémie ne sont pas les seuls à attirer l’attention de la zone de Police Boraine. La présence policière aux abords des magasins est également intensifiée et pour cause, en raison des nombreux achats de Noël, les caisses des commerces sont bien remplies et les acheteurs se promènent parfois avec beaucoup d’argent liquide sur eux. Tout cela peut constituer un certain attrait pour les voleurs.

Cette année encore les policiers de la zone de Police Boraine seront présents dans les centres commerciaux et centres villes de leurs cinq communes pour veiller à ce que les achats de Noël se déroulent sans accroc. "Que les patrouilles soient effectuées à pied ou en véhicule, en uniforme ou en civil, les forces de l’ordre seront là pendant mais aussi en dehors des heures d’ouverture des magasins", informe la zone de Police Boraine. "Ces patrouilles visent à augmenter le sentiment de sécurité."

Ces patrouilles sont orientées vers les commerces mais pas uniquement. Le secteur Horeca n’est pas non plus oublié puisque les patrouilles de la Police Boraine veillent également à la sécurité des restaurateurs et de leurs clients. De quoi dissuader, les braqueurs, pickpockets et autres malfrats.

En parallèle de cette campagne se déroule également la campagne BOB. Cette année encore elle aura, à la police boraine, une saveur sucrée. Les conducteurs n’ayant pas consommé d’alcool ou de stupéfiants se verront, une fois de plus, remettre une délicieuse tablette de chocolat belge.