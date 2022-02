Ce week-end, la zone de Police Boraine a interpellé trois personnes pour port illégal d'arme et possession de stupéfiants. Deux d'entre elles étaient des mineurs.

Samedi, vers 21h45, les policiers de la zone de Police Boraine repèrent un véhicule qui commet une infraction de roulage juste devant eux, à la rue de Grande Bretagne à Frameries. Voulant interpeler le conducteur, la patrouille détecte une odeur de cannabis en s'approchant de la voiture. Après inspection, un joint et de l'herbe sont retrouvés sur le conducteur. Celui-ci détenait également une arme à feu. Connu des services de police pour des faits similaires, l'homme a expliqué détenir l'arme pour pouvoir se défendre. Les policiers ont procédé à un test salivaire qui s'est révélé positif. Le conducteur a dès lors reçu un procès-verbal pour port d'arme illégal, possession de stupéfiants et conduite sous influence.

Les policiers de la zone de Police Boraine font presque la même découverte ce dimanche, à Colfontaine. Aux alentours de 22h, à la rue Ulysse Hannotte, la patrouille procède au contrôle de deux mineurs. L'un des deux a par ailleurs voulu échapper au contrôle mais les policiers ne le lui ont pas laissé le temps. L'équipe de la Police Boraine procède alors à la fouille des deux individus et découvrent que l'un des deux possède deux armes : un couteau à cran d'arrêt et un coup de poing américain. Le deuxième, lui, détient de la marijuana. Mineurs, les deux individus ont été conduit dans les locaux de la police et rejoints par leurs parents, informés des faits et de la procédure engagée à leur encontre.