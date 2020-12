L’annonce avait fait grand bruit. Dans le Limbourg, la zone de police Carma a confirmé son intention de déployer des drones pour s’assurer du respect des mesures sanitaires et de l’interdiction de tirer des feux d’artifice. Les fêtes de fin d’années se dérouleront donc sous haute surveillance. Si ce sera naturellement aussi le cas chez nous, la zone de police boraine, elle aussi équipée de drones, n’entend pas aller aussi loin dans le déploiement de moyens.

"On avoue avoir été assez étonnés à la lecture des articles relatant cette information", explique Siham Zannoun, en charge de la communication de la zone de police boraine. "De notre côté, nous n’engagerons pas le drone car d’un point de vue logistique, c’est difficile à gérer sur le terrain. Il ne serait pas possible de survoler l’ensemble de la zone et plusieurs déplacements, en véhicule, seraient nécessaires."