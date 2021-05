C'est ce que l'on appelle se mettre au goût du jour. La zone de police boraine vient d'équiper l'ensemble de son personnel de smartphones spéciaux. Pas de simples GSM grand public, mais bien de véritables outils qui révolutionneront pratiquement le travail de terrain. Ces derniers sont en effet dotés de l'application policière FOCUS, laquelle permet à l'utilisateur d'être connecté en un fragment de secondes à la quasi-totalité des bases de données.

Elle permet en outre diverses fonctionnalités qui permettront aux policiers de réagir encore plus vite. "Par exemple, lors d’une agression, la police disposera de toutes les informations nécessaires pour se rendre sur les lieux. L’application envoie directement l’adresse sur Waze et l’équipe peut se mettre en route au plus vite. La photo du suspect peut être diffusée immédiatement sur tous les téléphones et cela permet de l’intercepter dans les plus brefs délais", communique la zone de police boraine.

Le chef de corps a souhaité que tous les collaborateurs disposent d’un téléphone professionnel équipé de cette application. "La zone de Police Boraine est ainsi l'une des seules zones qui distribue des smartphones à l’ensemble de son personnel." Au total, la police boraine s'est munie de quelque 277 appareils, (dont 9 tablettes qui équiperont les véhicules). L'acquisition représente un montant de près de 45.000€ auquel il faut ajouter les abonnements et divers autres coûts. "Une somme non négligeable mais qui, nous n'en doutons pas, en vaut la peine. L'utilisation de Focus sur notre territoire offrira encore plus de disponibilités pour les citoyens."

Car c'est bien là l'objectif poursuivi. Optimaliser au maximum les services de terrains, pour éviter les pertes de temps occasionnées par des contraintes logistiques. Fini les allées et venues entre le terrain et les locaux de police, cette application fait office de "bureau mobile". "Focus offre aussi une sécurité plus accrue pour les citoyens car les policiers seront encore plus présents sur le terrain. Sans oublier que grâce à ces smartphones individuels, il sera désormais encore plus facile de contacter son policier de quartier pour l'informer d'un problème de voisinage, pour fixer un rendez-vous ou tout simplement pour lui demander un conseil."

Par ailleurs, la zone de police a également investi dans des PC et imprimantes portables, reliés évidemment à l'ISLP et installés dans les combis. Le but étant de pouvoir prendre directement les auditions sur le terrain, d'éviter dès lors les retours au commissariat, tant pour les policiers que pour les citoyens et donc de permettre une prise en charge administrative complète et directe sur le terrain. Quelque 25.000€ auront été nécessaires pour l'installation de ces "bureaux mobiles" qui font de la police boraine, une fois de plus, l'une des pionnières en matière d'innovation.