L’humour sera à la fête au centre culturel de Dour en février prochain. L’asbl Jayus va en effet y organiser son premier Doux Rire Festival et mettre de nombreux humoristes belges et internationaux à l’honneur. Les recettes de ce festival de l’humour seront directement versées à l’association "les Glanures" et permettront aux enfants pensionnaires des homes de l’association de partir en voyage culturel. Il est d’ores et déjà possible de se procurer une place pour le Doux Rire Festival, vendue au prix de 20 euros pour les adultes et 15 euros pour les enfants.

Le Doux Rire Festival est né de l’imagination de Romain Ledant, administrateur de l’asbl Jayus. "Nous avons créé l’asbl avec deux amis", confie-t-il. "Un troisième ami nous a rejoint par la suite. Nous nous sommes dit que chaque administrateur devait organiser un projet. Pour ma part j’ai eu l’idée du Doux Rire Festival puisque les spectacles d’humour sont assez rares dans la région. Etant originaire de Dour, il était tout naturel de l’organiser dans la commune."

Féru d’humour, Romain Ledant tenait à partager sa passion aux Dourois. "J’ai essayé de mettre en place une diversité de style pour qu’il y en ait pour tous les goûts", indique-t-il. "Le Borinage Comedy Club se chargera de la première partie du spectacle. L’un des élèves du club aura la chance de pouvoir s’essayer sur scène le temps de cinq minutes. De nombreux artistes belges et internationaux se relaieront ensuite pour faire rire le public. Parmi eux, on retrouvera notamment Alexis Tramoni, Dena, Dave Parcoeur, Freddy Tougaux, SUM et Florence Mendez. Cette line-up permettra de mêler humour noir, humour déjanté et humour de vécu."

Un aspect caritatif a également été mis en place pour le Doux Rire Festival. "Les bénéfices permettront aux jeunes de l’asbl "les Glanures" de partir en voyage culturel", poursuit Romain Ledant. "Lorsque j’ai rencontré les jeunes placés dans les homes de l’association suite à des malheurs de la vie, j’ai immédiatement été touché. J’ai donc voulu agir en leur permettant de partir en voyage culturel grâce aux recettes du festival. La culture constitue la base de l’éducation selon moi, il est donc indispensable d’offrir à ces jeunes la possibilité de la découvrir."

Pour cette première édition, Romain Ledant espère surtout que son festival sera une réussite sociale. "J’espère pouvoir ramener un maximum de personnes à l’événement", explique-t-il. "Il n’y a pas de public cible particulier. J’espère donc que le public sera composé d’une multitude de personnes de classes sociales et d’origines différentes pour faire de ce festival un véritable rendez-vous d’autodérision et de tolérance."

Les réservations sont d’ores et déjà lancées pour ce Doux Rire Festival qui aura lieu le 12 février prochain. Il est possible de se procurer des places en se rendant au centre culturel de Dour de 9h à 12h, par téléphone au 065/76.18.47. ou via le lien : http://www.centrecultureldour.be/programme/evenement/1068. Toutes les informations pratiques sont disponibles sur la page Facebook de l’événement : Doux Rire Festival | Facebook. Les places sont disponibles en prévente au prix de 20 euros pour les adultes et 15 euros pour les enfants. Elles seront également en vente le jour de l’événement au prix de 21 euros.