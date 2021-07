Les événement liés au célèbre guide gastronomique sont de plus en plus fréquents dans la Cité du Doudou.

Écrire que le Guide Michelin et les autorités montoises s'entendent bien serait un euphémisme. Après avoir annoncé le Festifood (co-organisé par Michelin) qui se déroulera en septembre prochain, et alors que l'édition 2021 s'était déjà vue organisée depuis Mons (certes, dans un concept virtuel dans le contexte contraignant de la crise sanitaire), le Guide Michelin remet le couvert dans la Cité du Doudou pour la présentation de son millésime 2022. En effet, la présentation des nouvelles Etoiles MICHELIN pour la Belgique et le Luxembourg aura lieu au Théâtre Royal de Mons.

A la différence des années précédentes où le Guide MICHELIN était présenté en fin d’année, l’annonce du nouveau millésime aura lieu le 21 février 2022 à Mons. "Cette décision permettra aux équipes du Guide MICHELIN de bénéficier de plus de temps pour réaliser leur sélection tout en maintenant le même niveau de pertinence, de sérieux et de cohérence que d’habitude", communique le Guide Michelin.

"Depuis le mois de mai et les premières réouvertures d’établissements, nos inspectrices et inspecteurs ont progressivement repris le chemin des bonnes tables. Partout ils notent, malgré des défis importants qui s’imposent à de nombreux professionnels, une farouche envie de faire plaisir, de recevoir et de régaler à nouveau une clientèle avide de revivre de belles expériences gastronomiques. La résilience et la détermination des cheffes et des chefs de Belgique et du Luxembourg nous impressionnent et nous rendent confiants quant à la qualité de la sélection à venir", commente Gwendal Poullennec, le directeur international des Guides Michelin.

Enfin, cette année, et afin de fournir aux gastronomes les recommandations les plus récentes et actualisées, la sélection 2022 du Guide MICHELIN Belgique et Luxembourg sera à découvrir et retrouver en version numérique seulement. Disponible sur le site internet guide.michelin.com, elle sera également accessible sur la toute nouvelle application du Guide MICHELIN, à télécharger gratuitement sur iOS et Android.