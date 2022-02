Le meilleur déchet est celui qui n’existe pas. L’adage est connu et régulièrement martelé. À Colfontaine malheureusement, il est bien loin d’être respecté, comme en témoignent les chiffres communiqués aux habitants dans le cadre de l’envoi de l’avertissement extrait de rôle 2022. Les données 2020 sont loin d’être brillantes. Pire, elles sont pour la majorité bien au-delà de la moyenne de la Région wallonne.

Par an et par habitant, les Colfontainois ont produit 546 kilos de déchets alos que la moyenne régionale s’élève à 469 kilos. Si l’on regarde l’évolution des collectes d’ordures ménagères brutes, toujours par an, par kilo et par habitant, l’on constate même que 2020 a été la moins bonne année depuis 2014, avec un total de 219 kilos (205 en 2019 et en 2017)… Là où la moyenne de la Région wallonne plafonne à 136 kilos.