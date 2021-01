Le Conseil provincial a approuvé mardi de libérer 10% du Fonds des Provinces, soit 5,8 millions d'euros, pour ses trois zones de secours: 2,3 millions sont accordés à la zone de Hainaut-Centre pour 2021, 1,9 million à la zone Hainaut-Est et 1,5 million à celle de Wallonie picarde.

"Mais ce dossier imposant aux provinces une intervention croissante pour soulager les communes continue à faire débat", ont toutefois indiqué les instances provinciales. "Une étude universitaire demandée par l'Association des Provinces wallonnes au CIRIEC (Centre international de recherches et d'information sur l'économie publique, sociale et coopérative) met en lumière le caractère irréaliste d'une prise en charge de 60% de la dotation communale aux zones et surtout les obstacles juridiques majeurs que n'a pas pris en considération le gouvernement wallon".

Selon les instances du Hainaut, "les constats posés par les équipes universitaires de l'UMons et de l'ULiège sont clairs. Le dispositif actuel porte atteinte à la répartition des compétences matérielles. L'organisation et le financement des zones de secours ne relèvent pas de la compétence de la Wallonie. De surcroît, conditionner la liquidation du Fonds des Provinces à la prise en charge de missions spécifiques telles que le financement des zones est illégal".

Le constat des cinq provinces wallonnes aboutit à la conclusion de plafonner la reprise du financement des zones de secours à 40%, ce qui représente une somme globale de 80 millions.