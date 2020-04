Les organisateurs restent malgré tout réalistes.

Alors que les autorités communales de Colfontaine viennent d'annoncer l'annulation des festivités de la Pucelette, la région de Mons-Borinage s'attend désormais à ce que tous les autres grands événements folkloriques prévus dans les prochaines semaines connaissent le même sort. Cela concerne évidemment le Doudou mais aussi les festivités de l'Ascension, à Saint-Ghislain.

La décision n'a toutefois pas encore été prise alors que l'événement est prévu dix jours avant celui de Wasmes. "Nous attendons la prochaine annonce du gouvernement fédéral", assure François Roosens, président du syndicat d’initiative. "Logiquement, elle devrait avoir lieu à la fin des congés de Pâques. En fonction des mesures qui seront prises, nous prendrons la décision afin de nous conformer à ce qui sera annoncé."

La Fête de l'Ascension, grand moment de la vie folklorique de Saint-Ghislain, est prévue dans exactement sept semaines, du 21 au 24 mai. "En tant qu'autorité publique, nous devons prendre les bonnes décisions au bon moment. Même si nous avons la quasi certitude qu'il faudra annuler et qu'il s'agit du scénario le plus réaliste, nous nous devons de garder l'espoir que quelque chose de positif se produise. On n'exclut aucune possibilité même si nous n'y croyons pas beaucoup. Voilà pourquoi nous préférons encore patienter un peu."

Cette petite lueur d'espoir pousse les organisateurs à poursuivre le travail de préparation. "Mais il est clair que je ne suis pas très optimiste", admet François Roosens. "Nous ne voulons d'ailleurs prendre aucun risque pour la santé des citoyens."

Si la Pucelette est tout simplement annulée, les festivités saint-ghislainoises pourraient en partie être reportées à une date ultérieure. "Il n'y aura évidemment pas lieu de faire monter le ballon un autre jour que celui de l'Ascension. En revanche, d'autres éléments pourraient être reportés à plus tard comme le concert prévu le vendredi soir et d'autres animations pour les commerçants. Ce qui permettrait d'organiser une festivité malgré tout, quand arriveront les jours meilleurs."