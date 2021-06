La Belgique était aux anges, ce dimanche soir, à l’issue du match qui opposait les Diables Rouges au Portugal. Autant écrire que les coups de klaxon ont été légion et que les manifestations de joie se sont poursuivies jusqu’à tard dans la soirée. Dans la région de Mons-Borinage, les supporters ont festoyé dans une ambiance restée bon enfant.

"De notre côté, nous n’avons déploré aucun débordement pendant le match", confirme-t-on du côté de la zone de police Mons-Quévy. "En revanche, ce que l’on a à nouveau constater, ce sont quelques soucis au niveau de la circulation. Les supporters, dans leur manifestation de joies, ne prennent plus du tout en considération le danger que représentent certains de leurs comportements."

Et pour les policiers mobilisés sur le terrain, il peut être difficile d’intervenir. "Nous restons parfois impuissants face au nombre de personnes qui célèbrent la fin du match." In fine, seules quelques arrestations administratives ont été enregistrées au motif d’ivresse et de trouble à l’ordre public.

Des motifs que l’on retrouve également du côté de la zone de police des Hauts-Pays. "Nous en avons comptabilisé quatre, plus tardivement dans la nuit. Nous n’avons pas constater de débordement particulier lors de l’après-match immédiat. Des dispositifs avaient été mis en place sur les plans de la circulation, à Dour et à Quiévrain notamment, ce qui a probablement aidé les équipes."

Certains axes ont en effet été temporairement fermés à la circulation afin d’éviter les regroupements de supporters sur des lieux plus sensibles. "Certains tenanciers de bars ont également dû solliciter l’aide de nos policiers afin d’inviter les supporters à quitter les lieux mais leur intervention s’est déroulée dans une ambiance toujours festive et conviviale."

C'est finalement du côté de la zone de police boraine que la soirée a été la plus mouvementée. Une trentaine de policiers des différents services (proximité, intervention, brigade anticriminalité, team drone,...) étaient mobilisés sur le terrain, en civil et en uniforme. Un nombre bien nécessaire pour contenir certains supporters, notamment du côté de Frameries où l'ambiance était particulièrement électrique. La police a d'ailleurs dû faire appel au renfort de la police fédérale pour calmer les foules. À Quaregnon également, il y avait énormément de monde rassemblée sur la place. Un peu avant deux heures du matin, alors que la police tentait de faire évacuer celle-ci, des fauteurs de trouble ont jeté des canettes sur les agents.

Le match des Belges, ce vendredi, contre l’Italie devrait là encore donner lieu à des célébrations importantes, peu importe l’issue du match, la communauté italienne étant particulièrement présente dans la région, et notamment dans le Borinage. Du côté des zones de police, on confirme se préparer activement afin d’y apporter une attention toute particulière.