Lors du début de sa mandature, Carlo Di Antonio avait affirmé vouloir réhabiliter les différents chancres de la commune de Dour, laissés bien trop longtemps à l’abandon. Sa volonté s’est d’ailleurs rapidement concrétisée par le réaménagement du site du Belvédère, des anciennes câbleries ou encore du parc de Dour et de la Grand’Rue. Le dossier concernant le centre d’Elouges est également en bonne voie mais quid du site du terril Ferrand ?

Sa réhabilitation n’est pas aussi évidente que pour les autres dossiers et pour cause, le site a été lourdement pollué lors de son exploitation par l’entreprise Covadec jusqu'en 2008. Cette dernière avait d’ailleurs été condamnée à payer de grosses amendes quand le service Environnement de la police des Hauts-Pays et l'unité de répression des pollutions de la Région wallonne avaient mis au jour une filière parallèle en matière de déchets.

Depuis lors, le site a été assaini à deux reprises par la SPAQuE. En 2010 d’abord, elle avait procédé à la déconstruction de bâtiments et cheminées avant d’évacuer plus de 8 000 tonnes de déchets, essentiellement constitués de plastiques stockés par la société Covadec. L’année suivante, ce ne sont pas moins de 11 000 tonnes de déchets, plus anciens et mélangés à des terres polluées, qui avaient été évacués. Ce travail de longue haleine permettait au site d’être nettoyé à 99 %.

La route était néanmoins encore longue avant de voir le site réhabilité. En juin 2015, la SPAQuE procédait pourtant à des prélèvements dans les sols et eaux souterraines afin de s’assurer de son assainissement. Depuis lors, elle répète cette démarche à de nombreuses reprises ne permettant toujours pas de vendre le terrain à la commune. Les projets de cette dernière envisagent pourtant de redonner de sa superbe au site mais le feu vert se fait attendre.

"Le site est toujours sous surveillance de la SPAQuE qui procède encore à des prélèvements afin de vérifier que les sols et les eaux souterraines soient bien dépollués", indique Carlo Di Antonio, bourgmestre de Dour. "Nous avons toujours la volonté de racheter le terrain mais ces démarches peuvent prendre plusieurs années." Lorsque le terrain sera (enfin) mis en vente, la commune ne tardera pas à tenter de l’acquérir mais impossible à dire, à ce stade, s’il sera possible de le faire avant la fin de la mandature actuelle qui prendra fin en 2024.

Pour rappel, la commune de Dour avait pour projet de transformer le site en espaces verts, en l’occurrence une vaste zone Maya. Elle a encore pour l'objectif de le ramener dans le patrimoine communal mais va devoir se montrer patient. A terme, une faune et une flore exceptionnelles pourraient s'y développer. Si le projet abouti, il renforcerait une fois de plus la politique mise en place actuellement au sein de l’entité douroise, favorisant le développement de la biodiversité. Le site pourrait également contribuer à atteindre l’objectif de plantation de 1 000 arbres d’ici 2024.