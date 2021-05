Les Colfontainois sont nombreux à avoir le cœur serré. Pour la seconde fois, l’église Saint-François d’Assises de Petit-Wasmes est mise en vente. Ses vitraux ont disparu et beaucoup se demandent quel avenir lui sera dorénavant réservé. Cette dernière, vendue pour la première fois en 2017 avec plusieurs logements, avait été achetée par un particulier, dont les projets évoqués (un restaurant gastronomique, des logements) ne se sont pas concrétisés.

"Le propriétaire n’est pas en cause, il est évidemment libre de revendre son bien", explique Jean-François Hubert, membre du collectif Oxygène-Colfontaine. "Mais nous ne pouvons que déplorer que le clergé et la commune en soient arriver là, car il s’agit de notre patrimoine. Aujourd’hui, c’est en tant que Colfontainois, et non en tant qu’élu, que j’ai mal au cœur. Cette église, c’est notre patrimoine. Je ne suis pas le seul à y avoir des souvenirs importants."