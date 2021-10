La peur va régner sur Dour le 31 octobre prochain où la sixième édition des terreurs du Ravel sera organisé. L’événement se voudra encore plus effrayant que les années précédentes. Pour ce faire, pas moins de 12 scènes vivantes seront mises en place grâce à plus de 150 figurants, déguisés et maquillés pour l’occasion. Les organisateurs recherchent d’ailleurs encore quelques volontaires pour compléter ses équipes.

Un parcours d’horreur de quatre kilomètres, au départ du hall de Dour Sport, plongera les visiteurs dans la peur et l’inconnu. "Nous essayerons de mettre en avant des décors et déguisements plus effrayants les uns que les autres tout au long d’un parcours de 12 scènes vivantes", confie Marcel de Reijmaeker, organisateur de l’événement. "150 figurants ont déjà répondu à l’appel et constituent déjà dix des douze scènes prévues. Nous en cherchons donc encore quelques-uns afin de compléter nos équipes."

Tous les candidats sont les bienvenus pour devenir figurants. "Nous n’avons aucun critère de sélection", poursuit Marcel De Reijmaeker. "Les volontaires peuvent venir seul, et donc compléter une équipe, ou en groupe et créer leur propre scène. Une équipe de quatre maquilleuses sera présente sur place afin de les fondre parfaitement dans le décor. Certaines mesures de sécurité seront tout de même à respecter pour éviter les accidents."

Un bar et des petites restaurations seront disponibles en fin de parcours. "Le prix d’entrée sera fixé à cinq euros", explique Marcel de Reijmaeker. "Ce montant permettra de financer tous les décors, maquillages et installations présentes sur le parcours. Le départ se fera à l’arrière de Dour sport, tout comme l’arrivée. Nous avons vraiment mis les moyens pour que l’événement puisse prendre une autre dimension cette année. Les communes avoisinantes ont annulé leur festivité nous garantissant donc une exclusivité dans la région."

Toutes les informations et dernières nouvelles sont disponibles sur la page Facebook de l’événement : https://www.facebook.com/events/538352134122607.