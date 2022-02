L’histoire de Ninon en a touché plus d’un dans les Hauts-Pays. Originaire de Quiévrain, la jeune fille souffre du syndrome d’Arnold-Chiari, et doit donc subir une opération en Espagne qui reviendra à environ 25 000 euros. Un souper avait déjà vu le jour pour récolter des fonds pour financer cette opération importante. Ce sera au tour de Dour de réaliser leur action en organisant une balade à travers les rues de Wihéries pour y découvrir le patrimoine et la biodiversité.

Les marches de 5 et 10 kilomètres à travers le village de Wihéries seront organisées par les Francs Gaulois de Dour. Tout au long de l’événement, qui se déroulera ce dimanche 20 février, il sera possible d’allier action de solidarité avec promenade de chiens abandonnés grâce à la collaboration du club canin de Petit-Dour et de l’association "Nos amis les bêtes". Les balades partiront de la grotte de Wihéries aux alentours de 9-10 heures pour rejoindre l’harmonie de Wihéries où bar et restauration permettront de se restaurer.

Le prix d’entrée est fixé à cinq euros et les bénéfices seront entièrement reversés à Ninon afin de financer son opération.

Pour rappel, cette dernière souffre du syndrome d’Arnold-Chiari qui l’empêche de se rendre à l’école ni exercer d’activités extérieures. Elle souffre également de nombreux maux dont des douleurs physiques, des baisses de tension ainsi que des maux de tête. Alors qu’aucun traitement n’existe en Belgique, ses parents avaient trouvé un centre spécialisé dans le traitement de ce syndrome à Barcelone.

Un problème financier condamnait la famille à lancer une collecte de dons pour pouvoir prendre en charge l’intervention. "L’intervention revient à 22 000 euros auxquels il faut ajouter les frais de transport et d’hôtel ainsi que le traitement de six mois. Plus de 25 000 euros seront donc nécessaires", annonçait Anaïs Dupont, sa maman. Un appel aux dons avait donc été lancé pour financer ces importants coûts de traitement.

Les volontaires peuvent d’ores et déjà s’inscrire pour l’une de ces marches auprès des Francs Gaulois de Dour.