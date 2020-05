La région de Mons-Borinage totalise à ce jour 1675 cas de Covid-19.

Le bilan quotidien communiqué par le SPF indique que 13 nouveaux cas de coronavirus ont été recensés ce vendredi 1er mai dans la région de Mons-Borinage. Ce qui confirme le ralentissement observé ces derniers jours avec notamment 10 nouveaux cas jeudi et 14 mercredi. Parmi les 13 nouveaux cas détectés ce jour, 6 proviennent de la commune de Mons, 3 de Boussu, 2 de Colfontaine et 1 de Quiévrain et Quévy.

Au total, les treize communes de la région de Mons-Borinage totalisent à ce jour 1675 cas positifs (la majorité des malades sont guéris à ce jour) dont 687 à Mons, 192 à Frameries et 133 à Dour. Notons que plusieurs communes n'ont plus enregistré le moindre cas depuis plusieurs jours. C'est notamment le cas de Lens dont le compteur est figé à 16 cas depuis le 25 avril.

Évidemment, comme toujours depuis qu’ils sont communiqués commune par commune, ces chiffres doivent être relativisés. En effet, la fluctuation du nombre de tests réalisés, notamment dans les maisons de repos, engendre inévitablement une modification du nombre de cas officiellement détectés. Ils ne sont pas le reflet exact de la situation de la propagation du coronavirus en Belgique. S’agissant du seul état des lieux officiel chiffré d’une situation qui évolue de jour en jour, il nous parait important de continuer à relayer cette information.