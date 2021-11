En mai dernier, des citoyens investis et plusieurs élus locaux colfontainois se mobilisaient afin que la statue de Jésus ne disparaisse pas dans la foulée de la vente de l’église de Petit-Wasmes. L’émotion était vive, de très nombreux citoyens, croyants ou non, estimant que cette œuvre fait partie intégrante du patrimoine communal. Une solution avait finalement pu être trouvée grâce à la bonne volonté de plusieurs parties afin que le Christ reste à Colfontaine.

© DR

Il sera placé au pied de l’église Notre-Dame de Wasmes. "Après la désacralisation de l’église voici quelques années, les symboles religieux n’ont pas été repris par la fabrique d’église aujourd’hui dissoute", rappelle Mathieu Messin (PS), échevin à Colfontaine. "Les travaux préparatoires sont en cours et la finalisation aura lieu jeudi. Croyants ou non, c’est un symbole fort." Difficile en effet de le nier compte tenu des réactions qui avaient fleuries en mai dernier.

Et qui continuent d’ailleurs d’affluer alors que la statue s’apprête à quitter son emplacement initial, avec un possible retard de quelques jours. "Un vrai soulagement de le garder chez nous, même si la peine de son départ de Petit-Wasmes nous émeut profondément", écrit une citoyenne sur Facebook. "C’est triste après tant d’années. Même s’il reste dans l’entité, le déplacer me perturbe car je suis trop habitée à le voir à Petit-Wasmes", ajoute une autre internaute.

L’œuvre avait été inaugurée en octobre 1939. Il sera finalement déplacé d’ici quelques jours. En mai dernier, un citoyen de Colfontaine, intéressé par l’acquisition de cette statue, avait compris la situation et renoncé à l’achat. L’actuel et unique propriétaire de l’église de Petit-Wasmes avait quant à lui fait don du Christ au baron Duesberg, afin que cette pièce puisse rester à Colfontaine. Ce dernier s’était engagé à fournir les moyens nécessaires afin de déplacer l’imposante statue.