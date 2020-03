La police boraine tire le bilan pour le mois écoulé.

Un vaste réseau de caméras de surveillance est en place dans le Borinage. Evidemment, la police boraine et son oeil de Lynx sont aux manettes pour observer les moindres faits et gestes là où les caméras sont installées. Et en ce mois de février, le service Lynx a une nouvelle fois été très efficace.

En matière de roulage, 75 avertissements ont été émis pour stationnement gênants, un pour arrêt interdit tandis que les policiers ont réprimandé des automobilistes pour deux pour conduites dangereuses et deux accidents qui se sont déroulés "face caméra". Les caméras ont aussi été utiles en matière d'ordre public puisqu'elles ont pu repéré puis mettre fin à 26 rassemblements de jeunes occasionnant notamment des désagréments pour le voisinage.

Le service Lynx a aussi répéré trois fugueurs sur les écrans, une bagarre, deux consommations de stupéfiants sur la voie publique et quatre dépôts sauvages d’immondices enregistrés. Les caméras ont ensuite servi d’appui lors de certaines opérations ou interventions des forces de l’ordre. C'est ainsi que 21 véhicules recherchés ont été repérés grâce aux caméras, tandis que 17 assistances ont été réalisées lors de contrôle de personnes ou de véhicules.

Sans oublier l'envoi d'équipes sur le terrain lorsque le vidéosurveilleur a repéré un patient suicidaire qui s’est enfui d'un l’hôpital, lorsque les auteurs d’un vol de véhicule ont été filmés ou encore lorsqu'un accident avec délit de fuite a été observé.