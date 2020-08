Ils étaient près de 1200 à prendre le départ l’an dernier et probablement tout autant à attendre l’édition 2020. Mais la zone de police boraine a dû s’y résoudre, la mort dans l’âme : en raison de la situation sanitaire, sa traditionnelle balade motos ne sera pas organisée le 6 septembre prochain, comme cela avait initialement été annoncé.

L’événement gagne chaque année en réputation. Prendre pareille décision a donc été difficile. "Nous avons attendu la dernière minute, nous avions envie d’y croire mais nous n’avions pas le choix de l’annuler", explique Bertrand Caroy, responsable du service circulation et organisateur de la balade.

"C’était la décision la plus sage. Le déconfinement ne sera pas total au mois de septembre et nous ne pouvions pas imaginer organiser notre événement comme si de rien n’était. Il n’était pas non plus question pour nous de nous mettre en porte-à-faux alors que toutes les grandes manifestations sont annulées. Il est question de notre image mais aussi de la sécurité de chacun."

D’autant plus que cette année aurait pu être une édition record. "Avec le confinement, de nombreux motards n’ont pas pu profiter de la saison. Nous pouvions nous attendre à accueillir quelque 1500 personnes. Nous avons mal au cœur car c’est un événement vraiment apprécié qui permet à chacun de se retrouver dans une ambiance conviviale, en dehors des missions police traditionnelles."

En effet, dès le matin lors des inscriptions et d’un petit-déjeuner, les échanges entre policiers et passionnés de deux roues se multiplient. "Ces échanges se poursuivent lors de notre arrêt pour dîner et encore en soirée, à l’issue de la balade. Cela n’aurait pas eu de sens de simplement dire : venez, roulez et repartez chez vous ensuite car nous ne ferons aucune pause. Ce n’est pas l’esprit de l’organisation."

Que les plus déçus se rassurent, l’organisation telle qu’elle était prévue n’est pas balayée pour autant. "Nous fixons rendez-vous à tous le premier dimanche de septembre 2021. L’itinéraire sera le même, nous prendrons la direction des Ardennes." À n’en pas douter, l’ambiance sera au beau fixe pour compenser l’annulation de l’édition 2020.