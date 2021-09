C’est un reproche que formulent visiblement bon nombre de citoyens. La zone de police boraine a dès lors décidé de tenter de l’objectiver en lançant un vaste sondage : connaissez-vous votre agent de quartier ? Dans quel cadre l’avez-vous rencontré ? Où préféreriez-vous le rencontrer ? A quelle fréquence estimez-vous idéal de le rencontrer ? Sa présence en rue diminue-t-elle votre sentiment d’insécurité ? Ce sont les questions qui seront posées aux citoyens.

"Dans le temps, tout le monde connaissait son agent de quartier ou le garde champêtre", précise Siham Zanoun, en charge de la communication pour la zone de police boraine. "Au fil des années, les choses ont changé : les gens travaillent et sont moins chez eux, et les tâches administratives, toujours plus nombreuses, ont contraint les policiers à travailler davantage au bureau, au détriment du terrain."

Conséquence, certains citoyens n’ont jamais eu à faire à leur agent. "Les aspirants commissaires qui effectuent un stage au sein de la zone de police ont la possibilité de travailler sur une thématique précise. À la demande du chef de corps, une analyse de la problématique/du ressenti des citoyens a été envisagée." L’enquête vient d’être lancée, les questionnaires sont donc disponibles directement auprès des agents de quartier mais également dans les commissariats et via la page Facebook de la zone.

"Elle sera menée jusqu’à la fin du mois d’octobre mais elle pourrait être prolongée si nous n’avons pas réceptionné suffisamment de questionnaires ou si toutes les communes (Boussu, Colfontaine, Frameries, Quaregnon, Saint-Ghislain, NdlR) ne sont pas suffisamment représentées." Les résultats de l’étude et des pistes d’amélioration, si le postulat de base se confirme, seront quant à eux présentés en fin année ou début d’année 2022.

Il reste alors au chef de corps et à la zone de police de rebondir et d’envisager la suite, en fonction des moyens humains et financiers disponibles. "Plus de bleus en rue, c’est la volonté qui a été d’emblée affichée par le chef de corps lorsqu’il a pris ses fonctions. Il s’agit d’un outil supplémentaire pour éventuellement se repositionner et proposer une police toujours plus proche du citoyen." En la matière, le lancement de l’opération "un café avec mon policier" y contribue indéniablement.

"Ils ont été suspendus, crise oblige, mais nous avons hâte de pouvoir les relancer. Ce sont des moments d’échange importants." D’autres outils pourraient encore être développés pour faciliter la communication entre les forces de l’ordre et les citoyens.