Il est destiné au service circulation routière de la zone.

Les chauffards (entre autres) n’auront qu’à bien se tenir. Le service circulation routière de la zone de police boraine vient en effet de se doter d’un nouveau bolide, une Skoda Octavia RS. Un investissement important pour la zone mais qui se justifie par la nécessité de disposer d’équipements et outils adaptés aux besoins du terrain.

"Les cinq bourgmestres de la zone de police (Frameries, Colfontaine, Saint-Ghislain, Boussu, Quaregnon) ont souhaité cet achat car ils ont été réceptifs aux arguments avancés pour justifier cet investissement", explique la zone. "En effet, ce véhicule est un véritable concentré de puissance et constitue un atout majeur lors des courses poursuites ou des contrôles de vitesse avec interception."

Et de poursuivre : "Il est de plus un allié incontournable dans la lutte contre les accidents de roulage liés aux vitesses excessives, aux conduites dangereuses ou autres comportements qui mettent en danger la vie des utilisateurs du réseau routier." Le nouveau véhicule sera évidemment floqué aux couleurs de la zone et dispose de pare-chocs équipés d’une large signalisation rétro réfléchissante orange.

Côté technique, il s’agit d’un véhicule essence deux litres, 245 chevaux, 180 KW, équipé d’une boite de vitesse DSG, c’est-à-dire à double embrayage et à commande électronique, de freins à disques renforcés, d’amortisseurs sport et de phares avant et arrière LED. Quatre véhicules similaires composaient déjà la flotte des services circulation routière et brigade anticriminalité. Les policiers sont évidemment formés à ma maitrise de véhicules rapides avant d’en prendre le volant.

"Avec une vitesse de pointe de 250 km/h et une accélération de 0 à 100 km/h en 6,7 secondes chauffards et fuyards n’ont qu’à bien se tenir car un avec un tel outil, les interventions rapides et interceptions, déjà très fréquentes sur notre zone, pourraient se multiplier…" conclut Jean-Marc Delrot, chef de corps de la zone de police boraine. À bon entendeur, donc.