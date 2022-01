Les fêtes de fin d’année avaient permis au bar éphémère "La Grotte", situé sous les escaliers de l’administration communale, de voir le jour. Ce lieu insolite devait initialement fermer ses portes dans le courant du mois de janvier mais il n’en est finalement rien. Il ne faudra tout de même plus parler de "La Grotte" mais bien du Rockamadour Club qui accueillera, le quatre février prochain, un concert en comité restreint des Lemon Straw.

Ce lieu insolite se réinvente donc pour poursuivre ses activités. "De nombreux citoyens réclamaient la prolongation de l’ouverture de "La Grotte"", indique Carlo Di Antonio, bourgmestre de Dour. "Nous avons donc répondu à cette demande en transformant le lieu en zone musicale qui accueillera des concerts de groupes régionaux notamment." Ce sont les Lemon Straw qui inaugureront cette reconversion en se produisant en concert ce vendredi quatre février.

Les représentations se tiendront en comité restreint compte tenu de la capacité du Rockamadour qui n’est que de 50 personnes. Le groupe des Lemon Straw, bien connu de la scène belge, ouvrira le bal. Fondé par Giani Sabia, Boris Lori et Renaud Lhoest, les Lemon Straw ont déjà plus de 10 ans de carrière. Trois albums, des singles imparables, des premières parties prestigieuses et plus de 200 concerts ont déjà marqué l’histoire du groupe. Les textes abordés parlent de la légèreté de l’enfance, du regard face aux changements, du temps qui passe, des moments de bonheur, d’histoires d’amour, des amitiés perdues ainsi que de la vie et de la mort.

Pour pouvoir assister à ce premier événement, il faudra réserver sa place sur dourityourself@gmail.com. Le prix d’entrée est fixé à dix euros à verser soit sur le compte du groupe (Giani Sabia BE33 126 200 2347 46) avec comme communication : La Grotte, le nom de réservations ainsi que le nombre de personnes soit en se rendant au bureau de l'ARC ou directement auprès d’un des membres organisateurs.