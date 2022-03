La fermeture n’est que temporaire mais à ce stade, personne ne peut dire combien de temps elle durera. Ce mercredi matin, les équipes d’EpiCURA annoncent la fermeture temporaire du bloc opératoire du pôle borain à la suite de problèmes constatés dans le processus de stérilisation. Le diagnostic n’ayant pas encore pu être posée et de solution trouvée, les activités du bloc opératoire des sites d’Hornu et de Baudour sont pour l’instant suspendues.

"De ces précautions découle la fermeture des urgences d’Hornu aux 112 pour la chirurgie et la gynéco-obstétrique", ajoute EpiCURA, qui rappelle que "la priorité numéro un est d’assuré la sécurité des patients et du personnel ainsi que la qualité des soins." Les patients ayant une intervention programmée ont été contactés par leur médecin. "Les équipes du centre hospitalier travaillent d’arrache-pied pour trouver l’origine du problème et y apporter une solution rapide afin de minimiser les désagréments, tant pour les patients que pour le personnel."