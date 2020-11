Tout est presque prêt au Burger King de Quaregnon. Le recrutement du personnel est terminé, leur formation est en cours, les travaux d'aménagements sont quasiment achevés. Il ne reste plus qu'à pouvoir accueillir les premiers clients dans ce nouveau restaurant installé au sein du complexe commercial déjà formé par le magasin Ixina et le supermarché Aldi. Soit à quelques dizaines de mètres seulement du... McDonald de Quaregnon.

Malgré les incertitudes liées à la crise sanitaire et à la fermeture de l'Horeca, la chaîne américaine Burger King a coché la date du 24 novembre pour sa grande ouverture. Les mesures de fermeture de l'Horeca pourraient toutefois être levées à cette date puisque le Comité de concertation a imposé une période de quatre semaines à partir du 19 octobre. Mais vu les mesures actuellement en vigueur, l'enseigne devrait ouvrir uniquement pour le drive-in et les livraisons.

D'une superficie de 430 m², le fast-food pourra accueillir 112 personnes à l'intérieur et 40 autres sur la terrasse lorsque celle-ci sera ouverte. La magasin emploiera 30 personnes et 10 étudiants qui se relayeront du lundi au dimanche de 10h30 à 23h et jusqu'à 2 heures du matin via le drive-in les vendredis et samedis soir.

Annoncé en octobre 2018, le projet d’implantation du fast-food à Quaregnon a longtemps été dans les démarches administratives avant de recevoir le feu vert en juin 2019. S'en sont suivies les premières étapes de la construction du bâtiment qui est désormais presque terminée. Ce restaurant deviendra le deuxième Burger King du Borinage, après celui installé depuis janvier dernier sur l'aire d'autoroute de Saint-Ghislain.

La célèbre chaîne de fast-food ne viendra pas seule dans ce complexe commercial puisque le projet consiste notamment en l’extension du supermarché Aldi. Mais aussi en la relocalisation au sein d’une extension d’un showroom Au coin du Feu, de l’implantation de deux nouvelles enseignes commerciales Electro Dépôt et JYSK (literie, meubles, déco). Enfin, en complément aux commerces, le projet abritera une taverne/restaurant ainsi qu’un parking de 298 places à disposition de la clientèle et du personnel. Pour ces enseignes, le projet est en cours de finalisation.