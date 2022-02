Bonne nouvelle pour les amoureux du folklore quiévrainois, le carnaval de l’entité et sa célèbre Cavalcade vont faire leur grand retour cette année. Après deux ans d’absence à cause de la crise sanitaire, la 41e édition de l’événement va bel et bien pouvoir avoir lieu. Elle aura pour thème les personnages de BD, de dessins animés et de Comics.

Prévue le trois avril prochain, la Cavalcade viendra conclure un beau programme de fêtes. Il commencera deux semaines avant par les Soumonces. La ducasse et les forains viendront ensuite s’installer sur l’entité le week-end du 2 et 3 avril. Le dimanche sera animé par le ramassage qui fera place, l’après-midi, à la Cavalcade à proprement parler. Le cortège partira à 15 h de la gare avant de se rendre à 18 h sur la place du Ballodrome pour un rondeau final. Vers 20 h 30, certaines confréries carnavalesques procèderont à un brûlage devant leurs locaux.

Frédéric Depont, échevin de la Culture à Quiévrain, est ravi de voir le retour du carnaval de sa commune. "On est enfin très heureux de pouvoir annoncer le retour de notre carnaval et de sa Cavalcade", confie-t-il. "Il sera bien entendu organisé sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire mais nous avons bon espoir compte tenu des derniers chiffres. Les groupes folkloriques de la commune pourront ainsi faire leur grand retour."

Les Gilles et les différents groupes de la commune pourront en effet faire leur grand retour mais ils ne seront pas seuls. Deux ou trois groupes d’invités présents, lors d’autres carnavals, viendront les accompagner. "Depuis plusieurs années, nous avons instauré un thème spécifique à chacun de nos carnavals", poursuit Frédéric Depont. "Le thème de cette année sera les personnages de BD, de dessins animés et de Comics, laissant ainsi l’occasion aux enfants de se déguiser. Nous avons également pris l’habitude d’inviter des groupes d’autres carnavals, en lien avec notre thème. Nous devons encore déterminer ceux qui le seront cette année."

Rendez-vous donc en avril prochain pour fêter le retour du carnaval de Quiévrain. Les plus impatients pourront également participer aux Soumonces qui auront lieu deux semaines plus tôt.