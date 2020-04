Objectif, éviter d'aggraver la fracture sociale en cette période difficile.

Si la crise que l’on traverse actuellement endeuille et inquiète, elle a aussi permis de mettre en exergue la formidable solidarité dont bon nombre de citoyens font preuve. Du côté du Centre Culturel de Boussu aussi, on s’est demandé comment être solidaires, tout en restant cohérents avec les missions premières de l’infrastructure.

C’est vers la technologie que le centre s’est finalement tourné. "Nous avons pu compter sur de généreux donateurs, qui nous ont cédé des ordinateurs. Ceux-ci ont pu être remis en état par un informaticien qui a pu négocier avec son fournisseur des licences Windows à moindre prix", se réjouit Lolita Demoustiez, directrice du centre culturel.

Une fois remis en état, ces ordinateurs sont distribués à des familles ayant des moyens limités. "Pour les cibler, nous travaillons en collaboration avec les directions des implantations scolaires de l’entité. Dans un premier temps, une famille par école pouvait en bénéficier. Mais nous avons déjà récupéré une dizaine d’ordinateurs et le travail se poursuit. Trois seront prochainement offerts."

Une mission dont le centre culturel se félicite. "Tout au long de l’année, nous offrons des abonnements aux familles que l’on sait en difficulté. Aujourd’hui, la démarche est plus matérielle mais elle est indispensable pour ne pas aggraver davantage la fracture sociale. C’est un moyen pour les enfants de suivre les cours à distance mais c’est aussi un support de distraction en cette période."

Mais aussi de garder le lien avec les enfants. "Ils ne peuvent forcément plus venir aux activités. C’est un moyen de maintenir le contact et de montrer que l’on pense à eux, que l’on ne les oublie pas. Les retours des familles sont extrêmement positifs, c’est une véritable aide pour elles." Naturellement, les enfants pourront toujours disposer du matériel (tour, écran, souris et clavier) à l’issue du confinement.