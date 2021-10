Un week-end artisanal se profile à Dour. Le 18e salon des artisans et des artistes aura en effet lieu ce samedi et dimanche de 14h à 18h dans le centre culturel de Dour. L’événement, organisé par la bibliothèque de la commune, accueillera pas moins de 13 artisans, venus exposer leurs œuvres et faire découvrir leur métier. Il sera également possible d’acheter directement sur place leurs produits faits maison. Des peintres, céramistes, auteurs ou encore photographes feront le déplacement. L’entrée pour le salon est totalement gratuite.

La bibliothèque de Dour est heureuse de pouvoir organiser cette 18e édition du salon des artistes et des artisans. "L’année dernière, il était plus difficile d’organiser l’événement en raison de la pandémie", explique la bibliothèque de Dour. "Nous avions malgré tout réussi à attirer du monde. Il sera, cette fois-ci, plus facile d'accueillir les visiteurs dans de bonnes conditions. Nous attendons d’ailleurs pas moins de 13 artisans et artistes pour ces deux jours d’événement."

De nombreux métiers artisanaux seront représentés lors du salon. "Un total de treize artisans de métiers et de passions différentes viendront les faire découvrir aux visiteurs", poursuit la bibliothèque de Dour. "Ils exposeront également leurs créations et les mettront en vente. Parmi les artistes présents, Vincent Stradio viendra présenter ses peintures à l’huile "trompe l’œil", poussant à la réflexion, Freddy Col exposera quant à lui ses photos de paysages et macroscopiques. Au niveau des artisans, la céramiste Joëlle Baligand viendra exposer ses œuvres, construites suivant différentes techniques, Lud’O senteur apportera ses bougies parfumées et Dominique Roland, de Dom créations, commercialisera ses travaux de couture."

Le 18e salon des artistes et des artisans se déroulera donc ce samedi et dimanche de 14h à 18h au centre culturel de Dour. L'événement organisé par la bibliothèque de Dour sera accessible gratuitement.