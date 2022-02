Les gamers seront à la fête le 27 mars prochain à Quiévrain où le centre d’animation se transformera en véritable paradis du jeu. Qu’ils soient en bois, de société, de stratégie ou retro, il y en aura pour tous les goûts. L’événement, organisé par la bibliothèque communale, la maison des jeunes et le service Culture, permettra également aux plus compétitifs de s’affronter sur les derniers jeux vidéos sportifs lors de tournois.

Un moment de convivialité et de partage est donc à prévoir le 27 mars dès 10 h au centre d’animation de Quiévrain. "Toute une série d’animations seront au programme de l’événement, du jeu de société au jeu vidéo", indique la commune de Quiévrain. "Le centre d’animation sera une nouvelle fois composé d’un espace central avec un écran géant permettant aux gamers de s’essayer aux derniers jeux vidéos sportifs, à savoir Fifa, Mario Kart et Just Dance, le temps d’un tournoi."

Les inscriptions sont d’ailleurs d’ores et déjà lancées. Les amateurs de jeux rétros seront également à la fête puisque l’événement fera également la part belle à ces derniers. La bibliothèque de Quiévrain mettre quant à elle un grand nombre de jeux de société et en bois à disposition des visiteurs. La maison de jeunes s’associe aussi au projet en proposant quelques structures gonflables habituellement proposées lors de la fête de la jeunesse.

Au rayon des nouveautés, une murder party sera organisée au premier étage de l’établissement. La boutique Loustic Ludic de Dour proposera également aux visiteurs de découvrir quelques jeux. Un bar et de la petite restauration seront à disposition tout au long de l’événement. L’entrée sera gratuite.