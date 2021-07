La vaccination continue sur sa lancée dans tout le pays de manière assez efficace. Avec 83,2% des adultes ayant reçu au moins une dose, la Belgique se hisse même dans le top européen. Mais la campagne est loin d'être terminée.

Dans le Hainaut, 77% de la population a déjà reçu une première dose selon les chiffres communiqués par l'Aviq au 27 juillet. 65,4% de la population est à présent totalement vacciné. Reste à convaincre ceux qui hésiteraient encore. Pour que les démarches soient les moins lourdes possibles et ne constituent pas un obstacle, le centre de vaccination de Colfontaine situé à l'espace Magnum passera en mode portes ouvertes à partir du 2 août et jusqu'au 21 du même mois, date à laquelle le centre devrait fermer.

Concrètement, pas besoin de prendre rendez-vous. On peut se rendre au centre du lundi au samedi, de 8 à 17h. Rappelons que c'est déjà le cas et jusqu'au 31 juillet dans les centres de Mons et La Louvière.