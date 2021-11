Bonne nouvelle pour les habitants des Hauts-Pays. Le centre de vaccination de Dour vient d’ouvrir ses portes en un temps record et peut désormais promulguer les différentes doses du vaccin Pfizer. Il sera ouvert toute la journée, jusqu’à 18 h, ainsi que tous les mercredis, jeudis, vendredis et samedis jusqu’à la fin janvier minimum. Une fermeture exceptionnelle aura tout de même lieu en fin d’année. Cette nouvelle antenne de vaccination se situe à l’office du tourisme du Belvédère de Dour.

A l’heure où la crise sanitaire reprend de plus belle, l’ouverture de ce nouveau centre de vaccination ne pouvait pas mieux tomber. "Il était important de pouvoir offrir ce service à proximité des habitants de l’entité et des communes voisines", indique Carlo Di Antonio, bourgmestre de Dour. "Au moment où le virus circule de nouveau massivement, la vaccination permet d’éviter les formes les plus graves et de limiter les hospitalisations. Sans ce vaccin, nous serions confinés comme nous l’étions un an auparavant."

Les différentes doses du vaccin Pfizer seront promulguées au sein de cette nouvelle antenne de vaccination. "Pour recevoir la troisième dose du vaccin, un rendez-vous devra préalablement être pris sur le site jemevaccine.be", poursuit Carlo Di Antonio. "Pour recevoir sa première dose, aucun rendez-vous n’est nécessaire. Il suffit de se présenter sur place, à l’accueil, afin de la recevoir. Le centre de vaccination sera ouvert jusqu’à la fin janvier minimum avec une courte période de fermeture durant les fêtes de fin d’année. Il est accessible tous les mercredis, jeudis, vendredis et samedis de 8 h à 18 h."

Annoncé il y a un peu plus de trois semaines, le centre de vaccination de Dour a pu ouvrir ses portes en un temps record. "Je tiens à remercier celles et ceux qui ont œuvré à la mise en place du centre de vaccination en un temps record. Mentions spéciales à Meggie Lombart, Roméo Delcroix, au Docteur Hubert Pépin et aux équipes communales", conclut Carlo Di Antonio.

Les personnes désireuses de se faire vacciner sont attendues au numéro 4 de la rue de France où se situe l’office du tourisme du Belvédère.