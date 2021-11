Les dernières annonces du CODECO ne sont pas encourageantes et pour cause, la crise sanitaire reprend de plus belle obligeant la mise en place de nouvelles mesures. Le centre de vaccination de Dour contribue toutefois pleinement à la vaccination des habitants de l’entité et des autres communes des Hauts-Pays. En réponse au regain de la pandémie, il devrait prochainement élargir ses plages horaires afin de permettre la vaccination de davantage de citoyens. Le bus de vaccination avait également fait carton plein lors de ses deux semaines de passage dans six communes du Borinage.

Ouvert le 12 novembre dernier, le centre de vaccination de Dour a connu une ouverture sur les chapeaux de roues avec près de 600 personnes quotidiennement vaccinées en son sein. "Ce mercredi, nous avons accueilli près de 570 personnes au sein du centre de vaccination de Dour", indique le Docteur Hubert Pépin, responsable du centre de vaccination de Dour. "Depuis son ouverture, les réservations sont complètes. Le bus de vaccination a également bien fonctionné. Plus de 400 personnes s’étaient présentées à Saint-Ghislain pour s’y faire vacciner ce lundi. Ce mercredi, il affichait également complet à Givry."

Alors que les mesures sanitaires viennent, une nouvelle fois, d’être plus strictes, ces nombreuses vaccinations constituent sans doute une clé pour avancer dans la bonne direction. "Pas mal de premières doses sont promulguées depuis l’ouverture", poursuit le Docteur Hubert Pépin. "Cela permet d’avoir une lueur d’espoir pour que la situation sanitaire avance dans la bonne direction."

Ce pas en avant pourrait se faire encore plus rapidement dans les prochaines semaines. "Pour qu’un maximum de personnes soient vaccinées rapidement, les plages horaires du centre de vaccination de Dour devraient être élargies pour pouvoir accueillir davantage de citoyens quotidiennement", conclut le Docteur Hubert Pépin. Une information confirmée par le bourgmestre de Dour qui annonce que "des contacts sont en cours pour renforcer l'antenne de vaccination de Dour."