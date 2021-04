Les férus de marches et de découvertes de monuments exceptionnels seront servis lors de la marche de printemps de la commune de Boussu. Organisée en collaboration avec l’ASBL Gy Seray Boussu et les services sports, prévention et environnement, cette sixième édition aura le château de Boussu pour point de départ. Crise sanitaire oblige, le rendez-vous des marcheurs se fera en mode distanciation et masque cette année. Les participants seront accueillis le 24 avril entre 9 et 10h au château de Boussu situé à la rue du Moulin.

La balade de dix kilomètres permettra aux participants de découvrir de multiples sites remarquables tels que le Wateringue de la Vieille Haine et l’ancienne gare de Warquignies. Le parcours complet et détaillé sera disponible dans une urne située près de la barrière, à l’entrée du parc du château.

Pour respecter les règles sanitaires en vigueur, les groupes de marcheurs seront constitués d'au maximum quatre personnes. "Un folder sera distribué au départ de la marche par les gardiens de la paix", ajoute la commune de Boussu. "Les principales règles à respecter sont le port du masque ainsi que la distanciation d’un mètre 50 entre les marcheurs. Les différents groupes devront quant à eux être séparés d'au minimum cinq mètres."

La sixième marche de Boussu est accessible à tous et ne demande aucune inscription ou préinscription. Les participants sont invités à se garer au parking de la gare de Boussu situé à 100 mètres du point de départ de la marche. A noter également que des sanitaires seront disponibles de 9 à 10h au sein du château.