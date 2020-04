L'ensemencement du cimetière vient de se terminer, le lieu est donc fermé au public jusqu'au 3 mai prochain.

C’est l’aboutissement (ou presque) d’un travail extrêmement long et minutieux. La semaine dernière, durant trois jours, le service technique de la commune de Quiévrain a procédé à l’ensemencement du cimetière de Baisieux. Conséquence, le lieu de recueillement est fermé au public jusqu’au 3 mai prochain. Objectif, éviter que les visiteurs ne piétinent une herbe en cours de pousse. D’ici là, les visites de recueillement ne sont possibles que sur demande.

Le projet a germé dans les esprits de l’échevine de l’environnement il y a déjà plusieurs mois. "Nous sommes confrontés à une interdiction de l’utilisation de produits phyto. Il fallait donc trouver d’autres solutions, ce qui n’est pas simple car les effectifs sont insuffisants pour intervenir partout, en même temps, sans engins mécaniques", explique Elsy Lievens (Changer).

Sous l’égide de l’asbl Adalia, qui accompagne les communes dans leurs projets de gestion différenciée, le collège a donc planché sur un projet de verdurisation du plus petit cimetière de l’entité. "Nous avons souhaité impliquer le citoyen tout au long du processus. Changer les mentalités n’est pas simple, nous voulions expliquer la démarche pour que chacun la comprenne. Le sujet est sensible et nous ne voulions pas passer en force."

Trois ateliers de réflexion ont ainsi été organisés avec les Quiévrenois intéressés. "Des exemples concluants ont été présentés, nous avons visité le cimetière, lancé des idées d’aménagement et finalement initié un programme d’actions et fixé les priorités. La première action concrète, réalisée en novembre dernier, a consisté à planter des plantes couvre-sol au niveau des espaces inter-tombes."

Un succès puisqu’une quarantaine de personnes étaient présentes. "Je n’aurais jamais cru que le projet susciterait un tel intérêt. La crise de coronavirus a un peu chamboulé nos plans mais avril reste une période idéale pour l’encensement. Il faudra désormais attendre mais nous avons mis toutes les chances de notre côté pour que ce projet soit une réussite. C’est un travail extrêmement minutieux et collaboratif qui a été mené. S’il s’agit d’une réussite, nous espérons pouvoir étendre le projet à d’autres cimetière à l’avenir."

La commune a par ailleurs introduit une demande pour obtenir son premier label Cimetière Nature.