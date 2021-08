C’est un rendez-vous que les cinéphiles ne devraient pas rater. Fort du succès rencontré par la séance de cinéma en plein air proposé en 2019, la ville de Saint-Ghislain a décidé de réitérer l’expérience le 20 août prochain. C’est au sein du parc communal de Tertre, sur le site de l’administration communale, que la projection du film Intouchable sera organisée.

Le parc sera accessible dès 20 heures, afin de permettre aux participants de profiter d’une petite restauration ainsi que de boissons fraiches, proposées en collaboration avec des producteurs locaux. Le film sera quant à lui diffusé à la tombée de la nuit, aux alentours de 21h30. L’initiative s’inscrit dans le cadre des Rencontres d’Été, lancées par la ville de Saint-Ghislain et le syndicat d’initiative. Jusqu’au 12 septembre, des activités culturelles, ludiques et musicales sont proposées dans l’ensemble des villages de la Cité de l’Ourse.

L’événement est totalement gratuit et permettra donc à chacun de voir ou revoir Intouchable, comédie dramatique dont le succès avait été international. Deuxième plus gros succès du box-office en France, le film est également devenu le film français en langue française le plus vu à l’étranger, ravissant ainsi la place au Fabuleux destin d’Amélie Poulain.

Pour rappel, Intouchable retrace la rencontre entre Driss, jeune des banlieues parisiennes, et Philippe, milliardaire tétraplégique. Un choc des cultures qui avait séduit près d’un million de Belges dans les salles obscures, et qui avait permis à Omar Sy de décrocher le César du meilleur acteur.