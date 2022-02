Les séniors sont plus que jamais au cœur des préoccupations de la commune de Quiévrain et de son Plan de Cohésion Social. Après avoir mis en place des séances de remise à niveau de leurs connaissances en matière de permis de conduire, ce dernier a décidé de rouvrir son Club Sénior où les aînés peuvent se rendre tous les jeudis de 14 à 17 h. Ils auront ainsi l’occasion de sortir de chez eux après de nombreux mois difficiles en raison du taux important de contaminations au variant Omicron.

Bonne humeur et convivialité font partie du leitmotiv du Club Sénior de Quiévrain, situé au sein de la salle de l’école Saint Jean Bosco. "Les échanges et la convivialité y sont de règle", confirme le Plan de Cohésion Social de Quiévrain. "Ils pourront venir, tous les jeudis après-midi, jouer au Bingo, partager un café ou même fêter leur anniversaire ensemble. Le transport pour les personnes éprouvant des difficultés de déplacement sera également assuré par nos services. Une simple participation de trois euros par séance sera demandée pour prendre en charge les frais."

Une conférence organisée par le Club Sénior de Quiévrain va voir le jour dès la réouverture du club. Elle sera organisée au Centre d’Animation dès 14 h. Elle abordera le thème de l’électrosensibilité et sera animée par Colette Devillers, ingénieure civile en électricité et administratrice de l’asbl AREHS.

"Sans prétendre à l’exhaustivité, cette conférence veut apporter quelques éléments de compréhension, des exemples et des pistes de réflexion sur les progrès des téléphones", poursuit le Plan de Cohésion Social. Les dangers liés aux ondes de la téléphonie mobile et des technologies du sans-fil, wifi, 4G et 5G seront notamment abordés.

Toutes ces actions, ainsi que les remises à niveau des connaissances des séniors en matière de permis de conduire, prennent place dans le but que les aînés puissent se sentir utiles à la société tout en sortant de chez eux. "Une certaine psychose s’est installée depuis le début de la crise sanitaire. Nous voulions néanmoins montrer aux séniors que l’on pense à eux et qu’ils ont leur place dans la société", conclut le Plan de Cohésion Social.