Lutte en faveur de la propreté publique et récolte de dons pour l’opération Arc-en-Ciel étaient notamment au programme.

La propreté et l’embellissement du cadre de vie des Honnellois est l’une des priorités de la commune. Les jeunes générations se mobilisent également en ce sens sur l’entité. Les membres du conseil communal des enfants ont en effet mené des actions de nettoyage du tronçon compris du Ravel entre Onnezies et Angre jusqu’à la Place de Roisin. Leurs actions ne se sont toutefois pas arrêtées là. Ils se sont en effet rendus ce week-end au terrain de football de Roisin afin de lutter contre le dépôt de mégots de cigarettes.

La commune de Honnelles ne pouvait rêver mieux pour le futur de son entité. "Nous remercions les membres du conseil communal des enfants pour leur implication environnementale. Ils ont poursuivi leurs actions ce dimanche en distribuant des tracts informatifs au terrain de football de Roisin rappelant qu’il est important de ne pas jeter ses mégots de cigarettes par terre. Les fumeurs se sont d’ailleurs montrés réceptifs, à l’écoute et sensibilisés", indique la commune de Honnelles.

En plus d’actions en faveur de la propreté publique, les membres du conseil communal des enfants se sont mobilisés pour l’opération Arc-en-Ciel. Ils ont ainsi participé à la grande récolte de vivres non périssables. L’objectif pour cette 68e édition était de permettre à 15 000 enfants et jeunes défavorisés d’avoir accès à des loisirs.

"Grâce à la générosité de ses donateurs et la participation des volontaires et partenaires, 110 000 kilos de vivres ont été récoltés", annonce la commune de Honnelles. "Honnelles y a contribué grâce au conseil communal des enfants qui a répondu favorablement à l’appel à projets de l’asbl Opération Arc-en-Ciel. Ils ont ainsi pu récolter des vivres au sein des écoles honnelloises. C’est un superbe résultat que nous enregistrons."

Les membres du conseil communal des enfants sont donc on ne peut plus actifs sur la commune. D’autres initiatives devraient encore être menées.