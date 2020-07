Le dossier a été budgetisé dans le nouveau plan infrastructures de la Région wallonne.

Relier Saint-Ghislain à l'axiale boraine deviendra bientôt une simple formalité. Pour le plus grand bonheur des habitants du centre d'Hornu, les véhicules ne devront plus traverser leurs rues pour établir cette liaison entre la N547 (via le viaduc de Saint-Ghislain) et l'axiale boraine (N550). Il sera prochainement possible de contourner Hornu via le pont inutilisé (photo) qui surplombe la rue de Valenciennes et via le zoning des Miniaux.

Après une longue attente, ce projet a en effet enfin été repris dans la liste du plan d'infrastructures version 2020-2026 qui a été présenté ce jeudi par le ministre wallon de la mobilité Philippe Henry. La Région wallonne en a même fait l'un de ses plus gros projets en y consacrant un budget de 8 millions d'euros. L'objectif étant évidemment de désengorger les 4 Pavés d’Hornu et le centre-ville tout en créant le moins de nuisance possible pour les riverains du nouvel itinéraire.

De nombreux réunions entre le pouvoir politique, l’intercommunale IDEA ou encore le SPW ont déjà été organisées dans ce sens ces dernières années. Des subsides avaient même été décrochés et des accords formulés. Il manquait toutefois l'officialisation formelle de la tenue des ce vaste chantier. La voici enfin avec ce plan infrastructures 2020-2026. Il faudra cependant encore attendre quelques années avant que ce contournement soit effectif. Les autorités travailleront désormais sur un planning des opérations.