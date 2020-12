À l’heure où de nombreux ménages sont contraints de se confiner strictement, la solidarité est essentielle. Le Cora d’Hornu l’a bien compris et a décidé de s’associer à Shopopop, une plateforme collaborative qui organise la livraison de courses à domicile entre voisins. La plateforme française a été lancée en Belgique début décembre et a donc déjà trouvé un premier partenaire de poids à travers le groupe Cora.

Concrètement, l’application cherche des "acheteurs" à proximité immédiate du magasin. Ces acheteurs sont des livreurs particuliers qui profitent d’un déplacement dans un supermarché ou dans un drive pour y récupérer les courses de leurs voisins et les déposer devant la porte de leur domicile. Les clients qui devraient avoir recours à pareil système doivent simplement passer leur commande sur le site coradrive de l’hypermarché et sélectionner la livraison à domicile en précisant un créneau horaire.

Ces informations sont alors transmises par Cora Hornu au back office de l’application Shopopop, qui cherche des "livreurs" à proximité immédiate du magasin. Les livreurs peuvent se connecter via l’application et gagner un minimum de cinq euros par colis livré. L’opération se veut donc solidaire avant tout mais permet aussi de récompenser financièrement (et symboliquement) cette solidarité citoyenne.

Compte tenu du contexte sanitaire, aucun risque ne doit évidemment être pris. "CORA Hornu et Shopopop veillent particulièrement à ce que les livraisons de courses des habitants confinés soient opérées en toute sécurité", explique-t-on du côté de Cora. "Il est rappelé systématiquement aux particuliers-livreurs qui souhaitent livrer leurs voisins de suivre rigoureusement les mesures sanitaires en vigueur, de s’éloigner de deux mètres après avoir déposé les courses devant la porte, bien sûr de porter un masque et enfin, d’utiliser des gants ou du gel hydroalcoolique."

Pour Véronique Brognez, marketing manager pour le site hornutois, il s’agit en tout cas d’une véritable plus-value pour la clientèle. "Nous sommes fiers de proposer ce nouveau service et de nous associer à une plateforme qui encourage une démarche écologique via la limitation des déplacements en voiture et un acte citoyen et solidaire pour éviter la propagation de l’épidémie."