Thierry Père regrette également que le prochain conseil communal ne soit pas organisé en présentiel.

La crise de covid-19 a contraint les communes à s’adapter pour que l’exercice démocratique puisse se poursuivre. Nombreuses sont celles qui ont donc organisé des visioconférences afin de tenir les élus informés des dispositions prises sur le territoire communal. Force est cependant de constater que dans pareil cas, il y a toujours des déçus.

À Boussu, le conseiller communal indépendant Thierry Père estime avoir été écarté des discussions. "La majorité socialiste a organisé des rencontres virtuelles avec certains chefs de groupe en écartant volontairement une partie", explique-t-il. "J’ai été très étonné d’être tenu à l’écart de ces rencontres virtuelles. Je n’ai pas reçu la moindre information de la part du collège communal."

Le conseiller regrette ainsi l’attitude du bourgmestre et des échevins. "Tenir à l’écart certains conseillers communaux et ne pas communiquer avec eux durant cette crise est à la limite de la rétention d’informations. N’étant pas informé, j’ai découvert comme tout le monde, dans la presse, les décisions parfois interpellantes prises par la majorité."

Enfin, le Boussutois s’étonne que le prochain conseil communal, programmé le lundi 15 juin, soit tenu en visioconférence et non en présentiel. "Afin d’assurer une distance suffisante entre les membres, la réunion physique peut se tenir dans un lieu autre que la salle habituelle. Nous disposons dans l’entité de plusieurs salles capables d’accueillir le conseil."

De son côté, le bourgmestre de Boussu réagit non sans un certain ras-le-bol. "Je pense que ce conseiller cherche avant tout de la visibilité", peste-t-il. "Il n’a pas été convié aux visioconférences pour la simple raison qu’elle regroupe les chefs de groupe et qu’il n’est chef d’aucun groupe. Il a fait le choix de siéger comme indépendant, il ne représente donc que lui-même. Si nous l’intégrons lui, pourquoi ne pas intégrer tous les conseillers ?"

Et de poursuivre : "Quant au prochain conseil, nous avons opté pour la prudence car nous avançons à tâtons, selon l’évolution de la situation. Nous en avons discuté entre chefs de groupe et nous avons décidé unanimement de privilégier une fois encore la visioconférence. Le collège se réunira d’abord en présentiel et si nous estimons que les mesures de précaution peuvent être respectées, nous convoquerons le conseil."

C’est la salle de l’espace Fontaine qui devrait être choisie pour ces premières réunions physiques. D’ici là, pas question de revenir en arrière : la visioconférence restera la norme.