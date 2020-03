Il souhaite que le personnel soignant à domicile soit de toute urgence équipé pour limiter les risques de propagation.

"J'essaie d'être constructif et de respecter les décisions et la gestion via le ministère fédéral de la santé mais là je ne peux m'empêcher de crier à l'aide." Voici les mots d’un bourgmestre inquiet, ceux de Carlo Di Antonio (Dour Demain). Le maïeur ne comprend en effet pas que le personnel soignant qui intervient à domicile (infirmiers/infirmières, kinésithérapeutes,…) ne soit pas équipé et protégé face à la propagation du Covid-19.

"Je suis sur le terrain au quotidien et je suis interpellé sur le sujet par des professionnels de la santé sincèrement inquiets", explique-t-il. "Ils ont besoin de façon urgente de masques, tabliers, gants, lunettes, charlottes, sur-chaussures. Nous savons que du matériel doit arriver et être distribué via les communes. Sont-ils concernés ? Il est impossible d’obtenir une réponse officielle à ce stade. Il est pourtant temps de prendre en compte leur réalité !"

Le personnel soignant à domicile, au même titre que dans les hôpitaux, est en effet en première ligne puisqu’en contact avec des patients infectés ou susceptibles de l’être. "Sans matériel adéquat, ils ne peuvent travailler sans augmenter considérablement les risques d’être touchés, de transmettre le virus à leurs proches, à d’autres patients. Que ferons-nous s’ils sont écartés les uns après les autres ? Leurs missions auprès des patients sont essentielles."

Le bourgmestre dourois a de ce fait interpellé le gouverneur du Hainaut, Tommy Leclercq (PS) et l’ensemble de ses homologues hennuyers. "Je vous invite à insister auprès du ministère fédéral de la santé et du centre de crise fédéral. Je sais que notre gouverneur a déjà relayé avec insistance cette demande mais ensemble, nous pouvons peser plus encore." L’union fera-t-elle la force dans cette crise sanitaire sans précédent ? C’est à espérer pour le bien-être de tous.