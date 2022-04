Depuis 2017, le CPAS de Frameries dispose de son propre potager. Les légumes qui y sont cultivés lui permettent d’alimenter la cuisine centrale et d’ainsi fournir une partie des plats proposés dans les maisons de repos, dans les écoles communales de l’entité, au sein de la crèche les Mirabelles ou encore aux citoyens qui bénéficient de repas à domicile. Le CPAS souhaite cependant doubler sa capacité de production.

"Nous avons lancé le projet en 2017 en disposant d’1,5 hectare de terrain", explique Julien Donfut (PS), président de la structure. "Nous venons d’acquérir un hectare supplémentaire et nous sommes en négociation pour encore en acheter un autre. Avec notre hectare et demi, nous produisons déjà cinq tonnes de légumes par an. Mais toute la production est absorbée et nous savons que même en augmentant notre capacité, nous ne parviendrons pas à couvrir la totalité des besoins de la cuisine."