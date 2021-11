Pour bon nombre de ménages, les fins de mois sont de plus en plus difficiles à boucler et la crise sanitaire, doublée d’une crise économique, n’a rien arrangé. Pour le CPAS de Quévy, il s’agit donc d’une réelle avancée. Grâce à un subside décroché à l’issue de l’appel à projets Get Up Wallonia, il a pu aménager une pièce de stockage pour les vivres qui sont ensuite distribués via des colis alimentaires. Un véhicule pour assurer leur transport a aussi pu être acheté.

"Jusqu’ici, nous étions très limités dans nos possibilités", explique Sophie Botterdael, présidente du CPAS. "Nos colis étaient peu variés car nous n’avions pas la possibilité d’adhérer aux banques alimentaires et donc de récupérer une multitude de produits. Nous sommes désormais mieux équipés, nous avons des congélateurs et des frigos, ce qui nous permet de récupérer des fruits, des légumes, de la viande et du poisson, des produits laitiers, du pain,…"