C’est un coup de pouce qui sera plus que probablement apprécié par les familles, alors que celles-ci sont encouragées à effectuer des autotests de manière régulière. Il est vrai que dans les écoles, la situation sanitaire se dégrade et le nombre de contamination flambe. Pour autant, des difficultés financières peuvent rapidement freiner celles et ceux qui accepteraient de s’y soumettre, sans pour autant en avoir les moyens.

Du côté du CPAS de Saint-Ghislain, il a donc été décidé de consacrer une partie du subside obtenu auprès de la Région wallonne l’an dernier dans le cadre du Fonds Covid-19 à l’octroi d’un montant forfaitaire. Celui-ci s’élève à 30 euros par famille avec enfants scolarisés. "Nous n’avons pas encore eu beaucoup de demandes en la matière mais l’on sait que l’achat d’autotest représente pour certains des charges supplémentaires", explique Séverine Demarez (PS), présidente du CPAS.

"Les ménages peinent déjà à faire face à toute une série de dépenses. Rajouter cette charge peut être réellement problématique. Nous souhaitions donc intervenir afin que chacun puisse protéger sa santé et celle des autres, sans pour autant être financièrement pénalisé." Les demandes peuvent être formulées par les bénéficiaires du CPAS, mais pas seulement. "À l’issue d’une enquête sociale, nous pourrions intervenir auprès de personnes qui n’émergent pas de notre structure."

Cette aide sera accordée jusqu’au 31 mars prochain. "Le subside octroyé l’an dernier par la Région wallonne représentait un montant de 300 000 euros. Il était accordé à titre préventif, pour aider les CPAS à faire face aux demandes de la population. Il pouvait s’agir d’aider des étudiants à acquérir un ordinateur pour poursuivre leur cursus, de venir en aide à des personnes ne parvenant plus à payer un loyer parce qu’ils sont retrouvés sans emploi,… L’intervention sur les autotests est possible parce qu’il reste une partie de ce subside."

L’opération ne devrait dès lors pas se poursuivre au-delà de la date fixée. Les personnes qui souhaiteraient introduire une demande peuvent s’adresser au CPAS de Saint-Ghislain, situé dans le parc communal de Baudour, par téléphone via le 065/71 83 10 ou via info@cpassaintghislain.be. Le montant forfaitaire de 30 euros ne pourra être accordé qu’une seule fois à la famille demandeuse.