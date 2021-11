La commune de Dour ne cesse d’entreprendre des travaux pour rendre son territoire plus attractif notamment au niveau commercial. Un nouveau projet a, à nouveau, été présenté ce mardi à Elouges. Il concerne la réhabilitation du cœur du centre du village. La nationale sera ainsi rétrécie pour faire place à de nouvelles places de parking. Les travaux devraient débutés dans le courant de l’année 2023.

La commune de Dour ne cesse donc mettre en place de nouveaux projets afin de rendre l’entité plus attractive. Après la réhabilitation de l’ancien site des câbleries et de la rue Grande, c’est au tour du village d’Elouges d’être au cœur de projets. Le rétrécissement de sa nationale est prévu afin de permettre la mise en place de nouvelles places de parking, de trottoirs plus grands mais également de nouveaux mobiliers urbains sur la place. Des caméras et un radar tronçon verront aussi le jour.

Ces aménagements auront pour but de diminuer l’insécurité dans le village d’Elouges. La nationale est en effet fortement accidentogène et l’insécurité est palpable le soir. Le nombre de places de parking dans le village passerait donc de 79 places à 81. Bien que le changement soit léger, "il répond largement aux besoins du village", selon Carlo Di Antonio, bourgmestre de Dour. Ce nouvel agencement permettrait d’être plus convivial et de diminuer fortement la vitesse des automobilistes.

Les travaux ne devraient cependant pas commencés avant l’année 2023. La durée de ceux-ci n’est pas encore connue.