Lui aussi plus que jamais sollicité depuis le début de la crise, le secteur paramédical est en souffrance et vit des moments difficiles. Certaines institutions, de la région et d’ailleurs, connaissent d’ailleurs un taux d’absentéisme conséquent. Face à cette réalité, un front commun syndical et plusieurs associations se battent depuis plusieurs mois pour permettre au moins à une centaine de demandeurs non européens qualifiés dans le secteur paramédical d'obtenir un permis unique de travail et de résidence, qui leur est refusé notamment pour la raison que ces métiers de la santé ne font pas partie de la liste des possibilités de permis uniques dans ce secteur.

L'octroi des permis uniques ne relève toutefois pas des seules compétences de la Région wallonne. Le permis unique qui reprend, dans un même document, l'aspect travail et l'aspect séjour, continue de relever, pour le séjour, du Gouvernement fédéral et, plus précisément, des compétences du secrétaire d’État à l'Asile et l’Immigration, Sammy Mahdi (CD&V), en charge de la tutelle de l'Office des étrangers.