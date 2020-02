Le Wifi sera installé dans toutes les écoles communales de l'entité.

Difficile aujourd’hui de se passer d’une connexion internet. Et ce même dans les écoles. Sous cette mandature, le collège communal dourois a donc décidé de poursuivre le développement du numérique dans l’ensemble de ses établissements scolaires. Un marché public relatif à la fourniture et à l’installation de wifi dans les écoles vient ainsi d’être lancé, tandis que les tableaux blancs interactifs (TBI) seront installés dans les classes d’ici quelques jours.

"Ces tableaux seront installés aussi bien dans les classes de maternelles que de primaires", précise Vincent Loiseau (Dour Demain), échevin en charge de l’enseignement. "Il est évidemment possible de les utiliser sans connexion internet en les équipant de logiciels ou via l’utilisation d’une clé USB. Mais c’est tout de même plus confortable et plus riche pour les enseignants et les élèves de pouvoir disposer d’une connexion internet de qualité."

Quelques implantations en sont déjà équipées. L’idée est donc d’étendre ce concept de classes multimédias. "Dans notre déclaration de politique générale, nous nous sommes engagés à réduire la fracture numérique. L’installation du wifi dans toutes nos classes est une première action concrète, d’autres en découleront naturellement, surtout lorsque nous pourrons disposer de notre bibliothèque du futur."

Pour rappel, ce projet consiste en la construction d’un nouveau bâtiment qui abritera la bibliothèque communale et, en parallèle, un centre de télétravail. L’infrastructure principale sera une bibliothèque du futur, construite de manière innovante, proposant notamment la mise en place d’e-books, de tablettes, d’un système de prêt électronique, d’ateliers numériques tout public permettant d’apporter son ordinateur portable ou d’utiliser le matériel mis à disposition.

"Une fois ce projet concrétisé, les projets et collaborations entre les écoles et la bibliothèque seront plus nombreux, ce qui nous permettra de toucher au but." Notons encore que plusieurs écoles douroises répondront à l’appel à projets "École Numérique" lancé par le gouvernement wallon en synergie avec les gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la communauté germanophone et visant à soutenir près de 500 projets. Pas de doute, le changement est en marche.