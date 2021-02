C’est par un vent favorable que la nouvelle nous est parvenue. Ce mardi soir, Thierry Bréjean, directeur du Parc naturel des Hauts-Pays (PNHP), a présenté sa démission. Une décision que le principal intéressé a en fait été poussé à prendre à la suite de la présentation d’un rapport pour le moins accablant, faisant état de nombreux manquements dans le chef de ce dernier. La commission de gestion du Parc a accepté de décharger "avec effet immédiat" le directeur de ses fonctions, tout en lui permettant de rester membre du personnel.

Afin d’assurer la pérennité du Parc Naturel des Hauts-Pays et de permettre aux équipes de mener à bien leurs missions, une démission semblait être la seule issue possible. C’est en ce sens que le directeur de la direction du département nature et forêt (DNF) de Mons et l’attaché à la direction de la Nature et des Espaces Verts ont en tout cas plaidé devant les membres du pouvoir organisateur et de la commission de gestion.