Les contrats s'annulent de jour en jour, plongeant le Framerisois dans la précarité.

Jeudi soir, Jean-Christophe Gennuso alias DJ Mendi diffusait en direct depuis Facebook une vidéo dans laquelle il criait son désespoir en tant qu’artiste et menaçait de mettre fin à ses jours. Bien connu dans la région en tant que DJ, le Framerisois connait d’importantes difficultés financières liées à la crise du coronavirus. Aujourd’hui, il exhorte le gouvernement à réagir et à venir en aide aux artistes qui, comme lui, n’ont plus travaillé depuis près de six mois.

"Les contrats s’annulent les uns après les autres, il faut rembourser des acomptes avec lesquels on a parfois acheté du matériel", explique Jean-Christophe Gennuso. "On se retrouve alors comme moi il y a quelques jours, dans une situation de détresse sans précédent. Je ne suis pas le seul dans le cas et si le gouvernement ne fait rien pour les professionnels du secteur événementiel, d’autres passeront malheureusement à l’acte."