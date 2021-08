C’est une nouveauté qui devrait séduire tous les amateurs de hauteur et de sensations. Les équipes du Dock 79, parc de loisirs situé à Tertre, entendent ouvrir à l’horizon 2022 une salle de bloc. Comprenez une salle dédiée à l’escalade de blocs de faible hauteur. La discipline se pratique en extérieur sur des sites rocheux ou en intérieur, sur des structures artificielles. Elle a notamment bénéficié d’une visibilité plus importante grâce aux jeux olympiques.

Dans la région, aucune salle du genre n’a encore ouvert ses portes. Il y a donc une place à prendre. "On envisage une salle de 1200 mètres carrés de surface grimpable", explique Antoine Marquais, gérant du Dock 79. "On pratique nous-mêmes l’escalade et c’est quelque chose qui manque, ici dans la région, même s’il y a une petite surface dédiée au bloc au sein de la salle Face Nord, avec qui on peut envisager une synergie. Aujourd’hui, il faut aller du côté de Lille ou de Charleroi si on veut réellement profiter de la discipline."

D’autant que le bloc est moins contraignant que la voie. "La voie nécessite de pouvoir compter sur un binôme pour s’assurer, alors que le bloc se pratique seul. Par ailleurs, nous disposons déjà d’éléments extérieurs, ce qui permettra aux grimpeurs d’en profiter tout au long de l’année : en salle en hiver, en extérieur l’été et lorsqu’il fait beau, face au lac. On doit encore réfléchir à quelques éléments, réagencer le site mais la volonté d’ouvrir une vraie belle salle de bloc est là."

Les ambitions sont clairement affichées : proposer, au sein du Dock 79, un maximum d’activités sportives qui sortent du lot. "On souhaite s’imposer comme un centre de nouveaux sports, où il est possible de pratiquer une multitude d’activités différentes. Cela va des sports nautiques avec le téléski au trampoline en passant par l’accrobranche." Quatre terrains de paddle feront également leur apparition, plus rapidement que la salle de bloc puisqu’on parle là d’octobre ou novembre 2021.

En parallèle de la salle de bloc, l’équipe souhaite également proposer une petite école de parkour – une discipline acrobatique qui consiste à franchir des obstacles urbains ou naturels par des mouvements rapides et agiles. Enfin, la superficie du site d’accrobranche devrait doubler de superficie dès l’été prochain. Au total, 14 parcours dont deux pour les plus petits seront proposés.

"Nos stages ont vraiment très bien fonctionné cette année : certains enfants sont venus trois semaines de suite ! Nous accueillons une clientèle venue d’un peu partout, y compris de Bruxelles ou de France. On envisage donc de proposer des stages tout au long de l’année, dont certains en pensions complète afin de faciliter les choses." Plus que jamais, les équipes espèrent pouvoir partager leur passion avec le public et lui faire profiter de vacances à deux pas de chez lui.