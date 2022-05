L’occasion de revivre les plus belles années du parc avec un événement qui mixe le sport et la musique.

Les 4 et 5 juin prochains, le Dock 79 s’associe au Tremplin Dour Festival afin de fêter son anniversaire ! Pour ses 10 ans, le parc souhaite offrir une expérience mémorable à ses fidèles clients. Les visiteurs pourront non seulement profiter des activités traditionnelles du parc à prix réduits, mais également assister aux prestations live offertes par les artistes du Tremplin Dour Festival. Une soirée DJ’s, des scènes ouvertes, des initiations et d’autres surprises viendront ponctuer ce week-end spécial.

"Nous avions à cœur de fêter les 10 ans du Dock 79. En particulier après les deux dernières années qui ont été difficiles pour tout le monde", explique Alice Costa Marquais, co-fondatrice du Dock 79. "Cet événement est l’occasion de célébrer le chemin parcouru depuis 2012, époque où le Dock ne comptait qu’un téléski au milieu d’un grand terrain verdoyant."

Un concours sera également organisé sur Facebook afin de permettre à plusieurs chanceux de remporter des initiations gratuites pour découvrir deux activités phares du parc : le padel et le téléski nautique.

L’accès au parc et les concerts seront gratuits et ouverts à tous. Toute participation aux activités sportives implique une réservation via leur site internet. "La réussite du Dock 79 n’aurait jamais été possible sans nos fidèles clients. C’est la raison pour laquelle nous avons souhaité fêter cet anniversaire ensemble, avec des activités et des animations pour tous", conclut la co-fondatrice du parc.